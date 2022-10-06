Более 700 тысяч узбекистанских туристов посетили Казахстан с начала года

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Казахстан стал вторым по полярности туристическим направлением для узбекистанцев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Государственного комитета статистики РУ, по состоянию на 1 октября 2022 года 3,9 млн узбекистанцев выезжали за рубеж с туристическими целями.

Чаще всего граждане Узбекистана путешествуют в соседние страны. Самым популярным направлением стал Кыргызстан, куда отправилось 1877 тыс. узбекистанцев.

Вторым направлением, вызвавшим повышенный интерес у туристов, стал Казахстан. С начала года нашу страну посетили 774,1 тыс. граждан Узбекистана.

На третьем месте расположился Таджикистан. Его в качестве туристического маршрута выбрали 535,1 тыс. узбекистанцев. Турция и Россия заняли четвертую и пятую строчки - в этих странах побывало 239,1 тыс. и 195,7 тыс. узбекских туристов соответственно.

Ранее сообщалось, что за 8 месяцев текущего года Узбекистан посетили более 900 тыс. казахстанских туристов.