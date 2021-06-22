Более 700 тысяч тонн овощей планирует экспортировать Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал о ситуации с экспортом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Карантинные ограничения и сбои в цепочках поставок привели к падению спроса на непродовольственные товары почти на 20%. В то же время локдауны меньшей степени затронули торговлю сельхозтоварами», – сказал Бахыт Султанов на отчетной встрече с населением.

По его словам, ажиотажные закупки странами базовых продуктов питания позволили нарастить экспорт казахстанской обработанной сельхозпродукции на 18,1%.

«Для обеспечения стабильности внутреннего рынка и прогнозируемого объема экспорта мы планируем с нашими соседними странами (Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, Иран и РФ) заключать форвардные договора по взаимной поставке картофеля, лука, моркови и капусты в межсезонье и период сборов урожая. В период массового сбора урожая мы можем поставить в соседние страны порядка 765 тыс. тонн овощей. При этом наш рынок будет своевременно обеспечиваться 280 тысячами тонн импортных ранних овощей», – отметил министр.

В результате ожидаемая динамика колебания цен на эти продукты будет в коридоре 7–10%.

«В целом увеличению несырьевого экспорта способствует проводимая Министерством проактивная экспортная политика. Нами определены 16 приоритетных видов продукции, с прогнозом увеличения экспорта на $13,5 млрд», – заключил глава Минторговли.