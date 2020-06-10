+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: 26 °С
USD 398.59 EUR 449.09
RUB 5.79 CNY 56.24
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 700 тысяч потребзаймов социально уязвимых слоев населения погашены в 2019 году

10 Июня 2020 10:53
Поделиться:
Более 700 тысяч потребзаймов социально уязвимых слоев населения погашены в 2019 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев отчитался в Мажилисе Парламента РК по исполнению бюджета за 2019 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Марат Башимов о доступе к информации в здравоохранении: Всё, что законами не запрещено, должно быть доступно
У двух детей обнаружили коронавирус в СКО За злостную неуплату алиментов трем своим детям задержали женщину в Павлодарской области В Атырауской области - пять новых случаев коронавируса

«В отчетном году во исполнение поручения Президента Республики Казахстан погашены 716 тысяч беззалоговых потребительских займов социально уязвимых слоев населения в банках второго уровня и микрофинансовых организациях. Налоговой амнистией по списанию пени и штрафов, при условии уплаты основного долга, воспользовались около 56 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса и более 750 тысяч физических лиц», - сказал Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, исполнение республиканского бюджета в таких экономических условиях характеризуется следующими показателями.

«Поступления в республиканский бюджет составили 10,6 трлн тенге с исполнением на 100,4%. Расходы освоены на 99,9% и составили 12 трлн тенге. Социальные расходы по сравнению с 2018 годом увеличились на 22% и составили 5,2 трлн тенге», - отметил министр.

«Это 43% от общего объема республиканского бюджета. Дефицит бюджета составил 1,3 трлн тенге или 1,9% к ВВП. Уровень долга Казахстана остается в безопасных пределах», - добавил Е. Жамаубаев.

Напомним, 26 июня 2019 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан». Согласно указу, в целях оказания своевременной помощи по снижению долговой нагрузки на граждан Республики Казахстан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, в разовом порядке приняты меры по погашению в банках второго уровня и микрофинансовых организациях их задолженности по беззалоговым потребительским займам.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Социальная поддержка, Мажилис, Минфин РК, Общество,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Малика Мурсалимова
Малика Мурсалимова
954-047
rusred@inform.kz

Архив