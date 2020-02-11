Более 700 тысяч квадратов жилья введено в январе в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 700 тысяч квадратов жилья введено в эксплуатацию в январе 2020 года. Об этом заявил министр национальной экономики РК руслан Даленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе 2020 года введено в эксплуатацию 732 тыс. кв. метров жилья», - сообщил Руслан Даленов на заседании Правительства.

Наибольший ввод жилья, по его словам, отмечается в городах Нур-Султан (117 тыс. кв. м) и Алматы (84 тыс. кв. м), а также в Мангистауской области (85 тыс. кв. м).

«Среди базовых отраслей экономики наибольший рост отмечен в строительном секторе, составив 12,5%. Наибольший рост показала Туркестанская область – 80%», - добавил министр.

Он подчеркнул, что это отражает активное обустройство Туркестана как областного центра.

«Выше 5%-го роста (целевой рост) показали 6 регионов. В 8 регионах зафиксировано снижение», - заключил глава ведомства.