Более 700 тысяч избирателей зарегистрированы в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области идет активная подготовка к предстоящим выборам в Мажилис Парламента РК и в маслихаты всех уровней. На сегодняшний день по Карагандинской области зарегистрировано 761,5 тысячи избирателей. Из них 13 тысяч будут голосовать впервые, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинской областной избирательной комиссии состоялось совместное заседание с представителями госорганов. Акимы городов и районов, а также представители разных ведомств доложили о готовности к предстоящим выборам.

В регионе действует 863 избирательные комиссии: областная, территориальные, окружные и участковые.

На сегодняшний день по области зарегистрировано 761,5 тысячи избирателей. 13 000 человек будут впервые голосовать на этих выборах. Списки избирателей все еще формируются.

«Всего по области зарегистрировано 665 кандидатов, из них в Мажилис по двум одномандатным округам – 21. В маслихаты всех уровней баллотируются 644 человека. Средняя конкуренция на один депутатский мандат составляет 3,4 претендента», – сообщил председатель областной избирательной комиссии Кайрат Нуркенов.

Как пояснил председатель облизбиркома, голосующим будет предоставлены пять бюллетеней. Бланки будут разного цвета. Для выбора депутатов мажилиса по партийным спискам – голубые, а по одномандатным округам – зеленые. Для голосования в областной маслихат бюллетени пурпурного и оранжевого цветов, в городской и районные маслихаты – серого.

Ермаганбет Булекпаев дал поручения по оснащению избирательных участков.

«В соответствии с законодательством акиматами были переданы списки избирателей на избирательные участки. Прежде проведена работа по включению отдельных категорий лиц в базу избирателей: это студенты, вахтовики, военнослужащие. Важно обеспечить информирование граждан о возможностях реализации избирательного права. Необходимо усилить разъяснительную работу. На особом внимании обеспечение доступности избирательных участков для лиц с инвалидностью», – сказал аким области.

Число избирателей с инвалидностью составило 50 485 человек. Среди них есть люди с особыми потребностями: колясочники, слепые и слабовидящие, глухие и глухонемые. Для всех категории лиц предусмотрены соответствующие условия в избирательных участках.

Для проверки себя в списке избирателей, гражданам предоставляется несколько способов: на сайтах акиматов, sailau09.kz, а также позвонив в службу Senim109.

Зарегистрированные кандидаты ведут агитацию, которая завершится в 00:00 18 марта. 18 марта – день тишины. 19 марта – день выборов.