Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Более 700 тыс. казахстанских туристов посетили Узбекистан с начала года

Автор:  
Мадибек Джанибеков
20 Августа 2022, 14:02
Более 700 тыс. казахстанских туристов посетили Узбекистан с начала года

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Туристическая отрасль Узбекистана продолжает восстанавливаться, показав с начала года рост потока иностранных туристов более чем в 2 раза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Государственного комитета статистики РУ, за 7 месяцев 2022 года Узбекистан с туристическими целями посетили 2,4 млн иностранных граждан, что больше прошлогоднего показателя в 2,2 раза.

Почти третью часть всех иностранных туристов составили граждане Казахстана – 716,7 тыс. человек. Также в тройку лидеров туристического потока вошли соседние с Узбекистаном страны: Кыргызстан – 675,1 тыс., и Таджикистан - 637 тыс. туристов.

Поток гостей из РФ составил 247,2 тыс. человек. На дальнее зарубежье пришлось 124 тыс. туристов, в том числе из Турции прибыли – 38,6 тыс. гостей, Южной Кореи –8,4 тыс., Германии - 8 тыс., США - 6,3 тыс.

Ранее сообщалось, что только за июль Узбекистан посетили 180 тыс. казахстанских туристов.


Фото: t.me/statistika_rasmiy


Туризм   Узбекистан   Общество   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции