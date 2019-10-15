Более 700 тонн продукции привезут сельхозпроизводители СКО на ярмарку в столице

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - 19-20 октября состоится сельскохозяйственная ярмарка Северо-Казахстанской области в городе Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики СКО.

Ярмарка развернется на площадке возле ТРЦ «Хан Шатыр», всего планируется реализовать более 700 тонн продуктов питания.

В ней примут участие производители сельскохозяйственной продукции из 13 районов области, а также г. Петропавловска, это порядка 115 предприятий: ТОО «Масло-Дел», ТОО «Гормолзавод», ТОО «Ростан», ИП «Пальчик», ТОО «Сергеевка сүт-өнімдері», ПК «СПК «Мол-ТД» (молочная продукция), ТОО «Фрегат», ТОО «Максимальный размах Corporation», ИП «Меденников» (колбасы, мясные деликатесы, мясные полуфабрикаты), КХ «Аркалык», КХ «Кайнар» (Кумыс), ТОО «Фирма Алекри», ТОО «Бишкульская ПТФ» (яйца куриные), ТОО «Петропавловск-Кондитер», ТОО «Vizavi Company» (Кондитерские изделия), ТОО «АЗКО», ТОО «Мамлютский Мукомольный Комбинат», ТОО «Богатырский продукт», АО «Султан ЭММК» (мука и макаронные изделия), КТ «Зенченко и К», ТОО «Астык Стем», ФХ «Агрос», ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» (Овощная продукция) и другие.

Ассортимент продуктов составляет: мяса всех видов - 77,9 тонн; колбастные изделия - 4 тонны, кондитерские изделия – 1 тонна; макаронные изделия – 5 тонн, крупа – 2,8 тонн, мед – 13 тонн, кумыс – 1 тонна, молочные изделия – 14 тонн, масло сливочное (домашнее)– 1,3 тонн, яйцо – 50 коробок (72 тыс.шт), мука – 28 тонн, картофель и овощи – 559 тонн. Всего ассортимент продукции составит более 100 наименований продукции.

Вся продукция будет реализована по стоимости ниже средних цен на 10-15 %. Во время ярмарки будет организовать на территории торгового центра «Хан Шатыр» культурная программа.