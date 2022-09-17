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Более 700 тонн мусора собрали на субботнике в Нур-Султане

Редактор:  
Алла Серикбаева
17 Сентября 2022, 15:54
Более 700 тонн мусора собрали на субботнике в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках осеннего экологического месячника «Бірге таза Қазақстан» и всемирной экологической акции «Всемирный день чистоты (World Cleanup Day 2022)», в столице 17 сентября прошел общегородской субботник. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Субботник направлен на подготовку к зимнему периоду и проведению работ по благоустройству, озеленению и санитарной очистке.

Основным посылом является привлечение внимания общественности к важности формирования экологической культуры и сохранение природы.

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Активное участие в субботнике приняли свыше 65 тыс. человек, среди которых районные акиматы, коммунальные предприятия, жители, студенты, волонтеры, экоактивисты, коллективы КСК и ОСИ, военнослужащие и сотрудники государственных учреждений, а также 33 024 предприятий и организаций.

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Собрано и вывезено на столичный полигон 747 тонн отходов. Также проведена уборка парков и скверов на общей площади более 2,5 млн кв. м, произведена посадка более 1 тыс. деревьев.

Вместе с тем, в рамках субботника проведены игры по агитации раздельного сбора отходов с участием детей-членов Военно-патриотического клуба «Жас қалқан» при РОО «Союз ветеранов СГО РК», после были вручены благодарственные письма и мини-подарки.

В рамках экологического месячника «Бірге таза Қазақстан» пройдут 4 коммунальных субботника, каждую субботу до 15 октября. П ланируется высадить более 10 тыс. зеленых насаждений.


Фото : gov.kz

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