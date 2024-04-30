Более 700 стихийных свалок обнаружили в Карагандинской области

Незаконное складирование бытовых отходов и строительного мусора – проблема, с которой постоянно борются экологи и местные исполнительные органы в Карагандинской области. Несмотря на профилактическую работу, несанкционированные свалки появляются вновь, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: департамент экологии Карагандинской области

Их выявляют с помощью космического мониторинга, и зачастую установить нарушителей экологического законодательства нет возможности. Поэтому местным исполнительным органам приходится вывозить мусор на полигоны.

Космический мониторинг стихийных свалок ведется с 2018 года. По статданным, в 2020 году в целом по области было порядка 1300 мест размещения стихийных свалок. В 2023-м их стало почти в два раза меньше – 739.

Фото: департамент экологии Карагандинской области

Департамент экологии Карагандинской области проводит рейды по стихийным свалкам. Факты несанкционированного складирования мусора имеются даже на территории государственного лесного фонда.

- Сегодня мы совместно с акиматом района имени Казыбек би проводим мероприятия по очистке территорий в Караганде. Несмотря на разъяснительную работу, куда можно вывозить отходы и кто этим занимается, некоторые жители требования игнорируют, выбрасывают мусор там, где не положено. Такие рейды в регионе мы начали проводить с этой недели и продлятся они до холодов, – отметил руководитель департамента экологии Карагандинской области Дархан Исжанов.

Фото: департамент экологии Карагандинской области

Основной целью рейдов является пропаганда экологического образования, привлечение внимания населения к проблеме загрязнения окружающей среды. В них участвуют и специалисты районных акиматов.

- Мы каждый день выезжаем по жалобам от жителей нашего района. Также выявляем свалки. Если обнаружили стихийную свалку, должны определить, чья земля: государственная или частная. Если частная, рекомендуем убрать, отрабатываем предупреждение с полицией. Если меры частниками не принимаются, выписываются штрафы. В настоящее время подрядные организации ведут работы по устранению стихийных свалок, – говорит главный специалист отдела жизнеобеспечения акимата района имени Казыбек би Жалгас Жумабеков.

Руководитель департамента экологии также рассказал о штрафах за нарушение правил благоустройства и обратился к жителям области с просьбой бережно относиться к окружающей среде.

Статья 505 «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населённых пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зелёных насаждений города и населенных пунктов» Кодекса РК Об административных правонарушениях влечет предупреждение или штраф, налагаемый на физлиц, в размере 20 МРП, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 30 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – 40 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – 100 МРП.

Фото: департамент экологии Карагандинской области

- Хотелось бы, чтобы жители нашей области бережно относились к окружающий среде. Ведь мусор, который оставляют в неположенных местах, со временем превращается в огромные свалки. Также хотелось бы призвать в субботу, 27 апреля, выйти на очередной республиканский субботник в рамках акции «Таза Қазақстан» и навести порядок на территории нашей области, – обратился к жителям региона Дархан Исжанов.

По данным департамента экологии, в результате проведенных субботников было собрано и вывезено на полигоны более 20 тысяч тонн отходов.