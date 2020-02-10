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Более 700 сотрудников НАО «Правительство для граждан» вышли на субботник в Карагандинской области

10 Февраля 2020 14:45
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Более 700 сотрудников НАО «Правительство для граждан» вышли на субботник в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники Карагандинского областного филиала НАО «Правительство для граждан» присоединились к всеобщей акции и приняли участие в субботнике по уборке снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Все сотрудники Госкорпорации, независимо от возраста и должности, вышли на уборку снега.

«Таким образом мы хотели поддержать челлендж #бізбіргеміз, набирающий обороты по всей стране», - говорит директор филиала Тлеубай Кусаинов.


Более 700 сотрудников филиала, фронт и бэк-офисов по всей области приняли участие в акции по уборке снега на прилегающей к зданиям территории.

Напомним, что после обильных снегопадов во многих областях и городах нашей страны, волонтеры запустили челлендж в соцсетях. Они предлагают взять инициативу в свои руки и очистить территории и дворы от снега.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Общество,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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