Более 700 сотрудников НАО «Правительство для граждан» вышли на субботник в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники Карагандинского областного филиала НАО «Правительство для граждан» присоединились к всеобщей акции и приняли участие в субботнике по уборке снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Все сотрудники Госкорпорации, независимо от возраста и должности, вышли на уборку снега.

«Таким образом мы хотели поддержать челлендж #бізбіргеміз, набирающий обороты по всей стране», - говорит директор филиала Тлеубай Кусаинов.

Более 700 сотрудников филиала, фронт и бэк-офисов по всей области приняли участие в акции по уборке снега на прилегающей к зданиям территории.

Напомним, что после обильных снегопадов во многих областях и городах нашей страны, волонтеры запустили челлендж в соцсетях. Они предлагают взять инициативу в свои руки и очистить территории и дворы от снега.