Более 700 смартфонов пытались незаконно провезти через границу Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В пункте пропуска «Аухатты» Кордайского района пресечена попытка провоза смартфонов марки «REDMI» в количестве 747 штук без товаросопроводительных документов. Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов по Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета госдоходов Министерства финансов РК.
«21 мая в пункте пропуска «Аухатты» Кордайского района при пересечении государственной границы со стороны Кыргызской Республики в направлении Республики Казахстан, при досмотре военнослужащими ПС КНБ РК и должностными лицами Управления экспортного контроля Департамента государственных доходов по Жамбылской области, пресечена попытка провоза смартфонов марки «REDMI» в количестве 747 штук без товаросопроводительных документов», - проинформировали в комитете.
Материал направлен в Департамент экономических расследований по Жамбылской области для возбуждения уголовного дела.
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