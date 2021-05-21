Более 700 смартфонов пытались незаконно провезти через границу Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В пункте пропуска «Аухатты» Кордайского района пресечена попытка провоза смартфонов марки «REDMI» в количестве 747 штук без товаросопроводительных документов. Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов по Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета госдоходов Министерства финансов РК.

«21 мая в пункте пропуска «Аухатты» Кордайского района при пересечении государственной границы со стороны Кыргызской Республики в направлении Республики Казахстан, при досмотре военнослужащими ПС КНБ РК и должностными лицами Управления экспортного контроля Департамента государственных доходов по Жамбылской области, пресечена попытка провоза смартфонов марки «REDMI» в количестве 747 штук без товаросопроводительных документов», - проинформировали в комитете.

Материал направлен в Департамент экономических расследований по Жамбылской области для возбуждения уголовного дела.