Более 700 случаев пневмонии зарегистрировано в Актобинской области с начала июня

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 700 случаев заболевания пневмонией зарегистрировано в Актобинской области с начала июня, из них 478 человек лечатся в стационарах. Об этом сегодня на брифинге рассказала и.о. руководителя управления здравоохранения области Светлана Есенаманова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала июня до сегодняшнего дня зарегистрировано более 700 случаев пневмонии, из них 478 пациентов лежат в стационарах. Мы открыли 300 коек в железнодорожной больнице. В пятницу приказом управления здравоохранения в актюбинском медцентре началась усиленная выписка пациентов, здесь тоже предусмотрено 300 коек для больных пневмонией. Таким образом, в провизорных центрах лежат 478 больных. В районах в провизорных центрах лежит 131 человек, в том числе 80 - с пневмонией.

От пневмонии на сегодня умерли 18 человек, в том числе 8 человек в ж/д больнице, в основном пожилые люди, но есть и помоложе. 2 человека подключены к аппаратам ИВЛ, 6 находятся в реанимации в железнодорожной больнице. Аппаратов ИВЛ в достаточном количестве, мы заказали еще 55 штук», - сказала она.

Вместе с тем около 120 медиков находятся на больничном в связи с коронавирусом, пневмонией, ОРВИ и другими заболеваниями.

«120 сотрудников находятся на больничных, среди них и контактные лица, и те, кто заболел ОРВИ, пневмонией, КВИ и другими заболеваниями. Заболеваемость есть как в скорой помощи, так и в других медорганизациях.

Сейчас идет усиление по медорганизациям. Плановую госпитализацию остановили. Медицинские кадры задействованы во всех провизорных стационарах, ведь в том же актюбинском медцентре при 300 койках нужна помощь, работа идет сменная», - добавила С. Есенаманова.