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Более 700 случаев пневмонии зарегистрировано в Актобинской области с начала июня

22 Июня 2020 17:48
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Более 700 случаев пневмонии зарегистрировано в Актобинской области с начала июня

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 700 случаев заболевания пневмонией зарегистрировано в Актобинской области с начала июня, из них 478 человек лечатся в стационарах. Об этом сегодня на брифинге рассказала и.о. руководителя управления здравоохранения области Светлана Есенаманова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С начала июня до сегодняшнего дня зарегистрировано более 700 случаев пневмонии, из них 478 пациентов лежат в стационарах. Мы открыли 300 коек в железнодорожной больнице. В пятницу приказом управления здравоохранения в актюбинском медцентре началась усиленная выписка пациентов, здесь тоже предусмотрено 300 коек для больных пневмонией. Таким образом, в провизорных центрах лежат 478 больных. В районах в провизорных центрах лежит 131 человек, в том числе 80 - с пневмонией.

От пневмонии на сегодня умерли 18 человек, в том числе 8 человек в ж/д больнице, в основном пожилые люди, но есть и помоложе. 2 человека подключены к аппаратам ИВЛ, 6 находятся в реанимации в железнодорожной больнице. Аппаратов ИВЛ в достаточном количестве, мы заказали еще 55 штук», - сказала она.

Вместе с тем около 120 медиков находятся на больничном в связи с коронавирусом, пневмонией, ОРВИ и другими заболеваниями.

«120 сотрудников находятся на больничных, среди них и контактные лица, и те, кто заболел ОРВИ, пневмонией, КВИ и другими заболеваниями. Заболеваемость есть как в скорой помощи, так и в других медорганизациях.

Сейчас идет усиление по медорганизациям. Плановую госпитализацию остановили. Медицинские кадры задействованы во всех провизорных стационарах, ведь в том же актюбинском медцентре при 300 койках нужна помощь, работа идет сменная», - добавила С. Есенаманова.


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#Актюбинская область   #Акимат   #Здравоохранение   #Общество  
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Автор:

Самал Ендибаева

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