Более 700 сел Казахстана планируют обеспечить централизованным водоснабжением

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Бейбут Шаханов рассказал, сколько сел в стране уже обеспечено централизованным водоснабжением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего по стране 6 316 сел , из них 3991 обеспечено централизованным водоснабжением, в 403 селах установлены комплексные блок-модули. Из 1 922 необеспеченных сел в 793 селах планируется продолжить строительство централизованного водоснабжения», - сказал Бейбут Шаханов на брифинге в СЦК.

По словам спикера, в малочисленных селах Казахстана установят комплексные блок-модули по обеспечению питьевой водой.

«Преимуществом установки комплексных блок-модулей является его цена, простота сборки, эксплуатации и возможности транспортировать из села в село в случае необходимости. В 220 селах за счет средств местного бюджета планируется установка комплексных блок-модулей», - проинформировал Б. Шаханов.