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    13:35, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 700 сел Казахстана планируют обеспечить централизованным водоснабжением

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Бейбут Шаханов рассказал, сколько сел в стране уже обеспечено централизованным водоснабжением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всего по стране 6 316 сел , из них 3991 обеспечено централизованным водоснабжением, в 403 селах установлены комплексные блок-модули. Из 1 922 необеспеченных сел в 793 селах планируется продолжить строительство централизованного водоснабжения», - сказал Бейбут Шаханов на брифинге в СЦК.

    По словам спикера, в малочисленных селах Казахстана установят комплексные блок-модули по обеспечению питьевой водой.

    «Преимуществом установки комплексных блок-модулей является его цена, простота сборки, эксплуатации и возможности транспортировать из села в село в случае необходимости. В 220 селах за счет средств местного бюджета планируется установка комплексных блок-модулей», - проинформировал Б. Шаханов.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Вода МИИР РК
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