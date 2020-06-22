Более 700 рабочих мест создано в Шахтинске в рамках Дорожной карты занятости

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Шахтинске в рамках Дорожной карты занятости планируется реализовать 37 проектов на сумму свыше 2,5 млрд. тенге. Через Центр занятости уже трудоустроено 242 человека. Но несмотря на наличие рабочих вакансий, безработные шахтинцы не торопятся их занимать. Об этом рассказал аким Шахтинска Сержан Аймаков на онлайн-конференции на платформе ZOOM, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках ДКЗ в Шахтинске, а также в посёлках Долинка, Шахан и Новодолинский в этом году будет реализовано 37 проектов на 2 млрд 572 млн тенге с созданием 717 рабочих мест, в том числе через Центр занятости привлекут 348 человек», - сообщил Сержан Аймаков.

В настоящее время по ДКЗ есть возможность трудоустроить более 340 человек, но жители Шахтинска, как отмечает аким города, не спешат обращаться в Центр занятости. Он призвал безработных к участию в программе, а также рассказал о других видах господдержки.

«Сегодня ощущается дефицит рабочих специальностей, не требующих высокой квалификации. Мы вынуждены мириться с тем, что рабочие места, созданные у нас в городе, занимают приезжие из соседних регионов. В Шахтинске также активно работают и такие программы, как молодёжная практика, получение грантов на открытие собственного дела, микрокредитование для расширения действующего бизнеса, переквалификация и обучение новой профессии. Отдел занятости и соцпрограмм, а также Центр занятости населения ищут нуждающихся в этих программах и приглашают их к сотрудничеству», - сказал глава города.

По словам акима Шахтинска, программа «Дорожная карта занятости» помогает не только создавать рабочие места, но и решать проблемы, на которые всегда не хватало средств. К примеру, в этом году на дорожно-строительные работы выделено более 800 млн тенге, а в предыдущие на это предназначалось не более 280-300 млн тенге.

Также в городе ежегодно благоустраивали от 5 до 7 дворов, в этом году бюджет позволяет привести в порядок 12. Такая же ситуация по тротуарам, освещению, ремонту коммунального жилищного фонда.

«В образовании ремонтами из различных источников охватили 100% школ, более 70% детсадов. На всех объектах культуры тоже пройдут текущие и средние ремонты. Наша задача - в максимально короткие сроки провести все запланированные работы с требуемым качеством», - подчеркнул Сержан Аймаков.

Также аким Шахтинска акцентировал внимание на важности соблюдения карантинных мер. На сегодняшний день в городе зарегистрировано 109 случаев КВИ, в том числе один летальный исход. «Прошу жителей с полной ответственностью отнестись к мерам санитарной защиты, особенно в общественных местах. Помните, что, соблюдая все необходимые правила, вы защитите не только себя, но и окружающих. Берегите себя и своих близких!», - призвал шахтинцев к соблюдению карантинных мер Сержан Аймаков.