Более 700 павлодарцев наказали за ночные прогулки подростков

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области стражи порядка выявили очередные факты нахождения детей в тёмное время суток в барах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года за нахождение подростков в развлекательных заведениях и вне жилища в ночное время к административной ответственности привлечено более 700 законных представителей несовершеннолетних», – рассказал начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов.

Во время очередного рейда, в 22:30, сотрудниками Северного отдела полиции в одном из развлекательных заведений, расположенном по улице Маргулана, был выявлен факт нахождения подростка без сопровождения законных представителей. Подобный факт был выявлен немного позже в другом городском лаунж-баре, добавили в правоохранительных органах.

«Здесь несовершеннолетний 2004 года рождения тоже пришёл без сопровождения законных представителей, - отметили в пресс-службе департамента полиции. - В отношении руководителей увеселительных заведений полицейскими составлены административные материалы по статье 132 части первой КРКоАП «Допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время». Также законные представители подростков привлечены к административной ответственности по статье 442 части первой КРКоАП».