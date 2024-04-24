Более 700 опор линий электропередач повалено паводком и льдом в СКО

«Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» выделит более 2,4 миллиарда тенге на ликвидацию последствий наводнения. Об этом сообщила пресс-служба АО «Севказэнерго», передает корреспондент агентства Kazinform.

На объектах электроэнергетической инфраструктуры, принадлежащей группе компаний «ЦАЭК» круглосуточно ведут аварийно-восстановительные работы сотрудники АО «Севказэнерго», АО «Павлодарэнерго», АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания».

По информации пресс-службы, во время весеннего паводка только в Северо-Казахстанской области повреждены 729 опор линий электропередачи и две подстанции, 98 километров электролинии нужно восстанавливать.

Фото: caepco.kz

Как говорят специалисты, нанесенный ущерб может оказаться и больше, это будет известно после спада воды.

В СКО в районе Шал акына завершено строительство линии 10кВ, она запущена. В результате более 200 жителей сел Кенес, Жанаталап и Жанажол стабильно обеспечены электроэнергией. Во время строительства линии в населенные пункты электроэнергия подавалась от дизельных генераторов.

ТОО «Кызылжар Су» для временного снабжения насосной станции электроэнергией мобилизовало 60 сотрудников, 13 единиц специальной техники. В ночь на 21 апреля была снабжена электроэнергией вторая насосная станция.

Фото: caepco.kz

В Кызылжарском районе для обеспечения электроэнергией жителей населенных пунктов Вознесенка, Надежка и Боголюбово установлены железобетонные опоры. В настоящее время запущена высоковольтная 10кВ линия Леденово — Боголюбово протяженностью 15,6 километров.

Для обеспечения электричеством затопленных районов АО «Севказэнерго» закупило дополнительно пять дизель-генераторных установок. Они установлены в селах Новокаменка и Архангелка.

В Акмолинской области повреждены 212 опор линий электропередачи и одна подстанция. Также необходимо восстановить 39 километров электролиний.