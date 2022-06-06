Более 700 объектов газоснабжения предстоит передать на баланс «QazaqGaz»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков сообщил о ходе передачи объектов газоснабжения на баланс национального оператора «QazaqGaz», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная часть объектов газоснабжения строится местными исполнительными органами за счет бюджетных средств путем заключения договора с подрядными организациями и затем должны передаваться «QazaqGaz» для дальнейшей эксплуатации. На сегодняшний день объекты газоснабжения, построенные местными исполнительными органами, передаются на баланс эксплуатирующим организациям по схеме: местный исполнительный орган – Комитет государственного имущества и приватизации Минфина РК – АО «ФНБ «Самрук – Казына», - сказал Болат Акчулаков на правительственном часе в Мажилисе.

По состоянию на 2020 год, общее количество непереданных объектов по республике составляло 1227 объектов стоимостью 302 млрд тенге.

«На сегодняшний день разработаны и приняты постановления Правительства Республики Казахстан по передаче 491 объекта общей стоимостью 107,4 млрд тенге», - сообщил министр.

Таким образом, количество непереданных объектов по республике составляет 736 объектов.