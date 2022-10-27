Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Более 700 несанкционированных свалок ликвидировали в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
27 Октября 2022, 23:00
Более 700 несанкционированных свалок ликвидировали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С начала года в Карагандинской области выявлено 745 несанкционированных свалок. Из них ликвидировали 725, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Места несанкционированного складирования ТБО выявляются при помощи космомониторинга, сообщил руководитель департамента экологии Карагандинской области Канат Мусапарбеков на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций.

«Из года в год отмечается уменьшение точек несанкционированных свалок по области. Так, например, есть снижение числа свалок в Караганде, Темиртау, Бухар-Жырауском и Осакаровском районах», – сказал Канат Мусапарбеков.

Тем не менее, антилидерами по количеству несанкционированных свалок являются Бухар-Жырауский район, города Караганда и Балхаш. Но если в двух первых работы по ликвидации мест складирования ТБО ведутся планомерно, то в Балхаше есть определенные трудности, добавил спикер.

В Карагандинской области в прошлом году был разработан и утвержден план мероприятий по выявлению, ликвидации и предотвращению несанкционированных мест размещения отходов. Совместную борьбу со свалками обязались вести акиматы, департамент полиции и управления по контролю за использованием и охраной земель и государственного архитектурно-строительного контроля.


Карагандинская область   Экология  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане