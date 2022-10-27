Более 700 несанкционированных свалок ликвидировали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С начала года в Карагандинской области выявлено 745 несанкционированных свалок. Из них ликвидировали 725, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Места несанкционированного складирования ТБО выявляются при помощи космомониторинга, сообщил руководитель департамента экологии Карагандинской области Канат Мусапарбеков на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций.

«Из года в год отмечается уменьшение точек несанкционированных свалок по области. Так, например, есть снижение числа свалок в Караганде, Темиртау, Бухар-Жырауском и Осакаровском районах», – сказал Канат Мусапарбеков.

Тем не менее, антилидерами по количеству несанкционированных свалок являются Бухар-Жырауский район, города Караганда и Балхаш. Но если в двух первых работы по ликвидации мест складирования ТБО ведутся планомерно, то в Балхаше есть определенные трудности, добавил спикер.

В Карагандинской области в прошлом году был разработан и утвержден план мероприятий по выявлению, ликвидации и предотвращению несанкционированных мест размещения отходов. Совместную борьбу со свалками обязались вести акиматы, департамент полиции и управления по контролю за использованием и охраной земель и государственного архитектурно-строительного контроля.