Более 700 молодых людей призовут в армию из Павлодарской области

В Павлодарской области готовятся к осеннему призыву на срочную воинскую службу. Всего планируется направить в армию 734 человека, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам заместителя начальника департамента по делам обороны Павлодарской области Куата Жаканова, из общего числа призывников 105 человек направят в Пограничную службу КНБ, 355 — в Министерство обороны, 25 — в Министерство по чрезвычайным ситуациям, девять — в Службу государственной охраны РК и 240 — в Национальную гвардию.

— При наличии наряда (подразделения) из Павлодарской области мы в обязательном порядке направляем по нему местных призывников. Например, во время последнего весеннего призыва 30 человек отправились служить в войсковую часть 6679. Многие из наших военнослужащих срочной службы направляются в близлежащие части Абайской и Восточно-Казахстанской областей, чтобы родственники могли прийти на присягу, — отметил заместитель начальника департамента по делам обороны Павлодарской области Куат Жаканов.

Напомним, ранее Kazinform рассказывал, как изменится армия Казахстана в ближайшие годы.