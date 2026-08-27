KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Более 700 молодых людей призовут в армию из Павлодарской области

    В Павлодарской области готовятся к осеннему призыву на срочную воинскую службу. Всего планируется направить в армию 734 человека, передает корреспондент агентства Kazinform.

    призывники
    Фото: Акорда

    По словам заместителя начальника департамента по делам обороны Павлодарской области Куата Жаканова, из общего числа призывников 105 человек направят в Пограничную службу КНБ, 355 — в Министерство обороны, 25 — в Министерство по чрезвычайным ситуациям, девять — в Службу государственной охраны РК и 240 — в Национальную гвардию.

    — При наличии наряда (подразделения) из Павлодарской области мы в обязательном порядке направляем по нему местных призывников. Например, во время последнего весеннего призыва 30 человек отправились служить в войсковую часть 6679. Многие из наших военнослужащих срочной службы направляются в близлежащие части Абайской и Восточно-Казахстанской областей, чтобы родственники могли прийти на присягу, — отметил заместитель начальника департамента по делам обороны Павлодарской области Куат Жаканов.

    Напомним, ранее Kazinform рассказывал, как изменится армия Казахстана в ближайшие годы.

    Армия Регионы Казахстана Призыв Вооруженные силы Минобороны РК Пограничники Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор