Более 700 млрд займов выдано по программе «Экономика простых вещей»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал о выдаче займов по программам для предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Для восстановления экономики продолжается реализация антикризисных инициатив Главы государства. По программе «Экономика простых вещей» по состоянию на 6 августа т.г. поступило заявок на 1,4 трлн тенге, выдано 1020 займов на 726 млрд тенге», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.
По программе льготного кредитования субъектов предпринимательства на 6 августа т.г. выдано свыше 1 трлн тенге, в том числе более 390 млрд тенге за счет револьверного кредитования.
По программе «7-20-25» на 5 августа т.г. поступило заявок на 811 млрд тенге, выданы 29,5 тысячи займов на 354 млрд тенге.
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