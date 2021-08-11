Более 700 млрд займов выдано по программе «Экономика простых вещей»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал о выдаче займов по программам для предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для восстановления экономики продолжается реализация антикризисных инициатив Главы государства. По программе «Экономика простых вещей» по состоянию на 6 августа т.г. поступило заявок на 1,4 трлн тенге, выдано 1020 займов на 726 млрд тенге», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По программе льготного кредитования субъектов предпринимательства на 6 августа т.г. выдано свыше 1 трлн тенге, в том числе более 390 млрд тенге за счет револьверного кредитования.

По программе «7-20-25» на 5 августа т.г. поступило заявок на 811 млрд тенге, выданы 29,5 тысячи займов на 354 млрд тенге.







