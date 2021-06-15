Более 700 млрд тенге составили дополнительные поступления в бюджет в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О результатах борьбы с теневой экономикой рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша приоритетная задача - снижение теневой экономики до уровня стран ОЭСР. Это – 15% к ВВП. Сейчас ведется работа по актуализации Плана мероприятий по противодействию теневой экономике по всем сферам и отраслям. Нами проводится усиленная работа по цифровизации налогово-таможенного администрирования, позволяющая обеспечить бюджет стабильными источниками доходов», - сказал Ерулан Жамаубаев на отчетной встрече с населением.

По его словам, только за последние три года принятые меры обеспечили дополнительные поступления в бюджет в размере более 2 трлн тенге, из них в 2020 году – более 700 млрд тенге.

«Снижению теневой экономики также способствует всеобщее декларирование доходов населения. Как вы знаете, с 1 января 2021 года стартовал первый этап всеобщего налогового декларирования. Его целью является создание эффективной системы контроля доходов и имущества физических лиц. Это позволит также снизить коррупционные проявления и увеличить дополнительные поступления в бюджет», - отметил министр.

Он напомнил, что декларирование проводится поэтапно в отношении государственных служащих с последующим переходом на декларирование для всех граждан.



