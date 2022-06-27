Более 700 млрд тенге составил приток инвестиций в сельское хозяйство за пять лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 500 инвестпроектов запланировано в Казахстане по импортозамещению и развитию экспорта продукции АПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние годы благодаря реализации мер государственной поддержки, наблюдается положительная динамика развития АПК страны. За 5 лет объем валовой продукции увеличился в 2 раза (7,4 трлн тенге), приток инвестиций в основной капитал сельского хозяйства увеличился в 3 раза – 773,2 млрд тенге», - сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что в целях дальнейшего устойчивого развития отрасли приняты Национальный проект по развитию АПК до 2025 года и Концепция развития агропромышленного комплекса до 2030 года, основной целью которых является обеспечение продовольственной безопасности страны путем принятия комплекса мер, предусматривающего повышение доступности финансирования, развитие земельных отношений и цифровизации отрасли, совершенствование аграрной науки и образования, обеспечение ветеринарной и фитосанитарной безопасности, а также реализацию не менее 582 инвестиционных проектов по импортозамещению и развитию экспорта продукции АПК.

«Законом «О национальной безопасности Республики Казахстан» регламентировано, что продовольственная безопасность – это состояние защищенности экономики, в том числе агропромышленного комплекса, при котором государство способно обеспечить физическую и экономическую доступность населению качественных и безопасных продовольственных товаров», - отметил Премьер-Министр.

«Проводимая работа Правительства в области развития агропромышленного комплекса (далее – АПК) направлена на обеспечение физической доступности продовольственных товаров», - добавил глава Кабмина.