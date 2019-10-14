+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 7 °С
Алматы: 6 °С
USD 389.52 EUR 429.21
RUB 6.07 CNY 54.94
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 700 млрд тенге получили медорганизации за услуги из фонда соцмедстрахования

14 Октября 2019 01:00
Поделиться:
Более 700 млрд тенге получили медорганизации за услуги из фонда соцмедстрахования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - НАО «Фонд социального медицинского страхования» с начала 2019 года оплатило медицинским организациям Казахстана 703,8 млрд тенге за оказанные услуги населению. Выплаты произведены в рамках финансирования гарантированного объема бесплатной медпомощи (ГОБМП), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

Новости по теме

729 млн тенге перечислила Карагандинская область в Фонд медстрахования в сентябре
9 млрд тенге поступили в  Фонд медицинского страхования за август Систему автоматического определения статуса пациента апробируют в Карагандинской области Бердибек Сапарбаев: Внедрение медстрахования требует системного взаимодействия всех госорганов

«По состоянию на 1 октября 2019 года, поставщикам фонда оплачено 703,8 млрд тенге или 75% от суммы заключенных договоров на оказание медицинской помощи в рамках гарантированного объема медицинской помощи», - сообщил заместитель председателя правления Фонда Ермек Примбетов.

Общая сумма договоров на оказание услуг населению в рамках гарантированного объема медицинской помощи в 2019 году составляет 932,5 млрд тенге. Объем финансирования ГОБМП в 2019 году на 14% выше по сравнению с 2018 годом.

«Работа продолжается в соответствии с графиком оказания медицинской помощи населению. Выделенные суммы, с учетом уточнения, достаточны для покрытия операционных расходов медицинских учреждений», - отметил Ермек Примбетов.

В этом году обслуживать население в рамках государственного заказа будут 1 405 медицинских организаций, 711 из которых – частные. В сравнении с 2018 годом, количество частных поставщиков выросло на 67 организации, что составляет 51%.

По количеству частных медицинских организаций, готовых оказывать медпомощь в рамках госзаказа, лидируют города Шымкент, Нур-Султан, Алматы. Кызылординская и Жамбылская области.

Напомним, что Фонд с 2018 года является финансовым оператором ГОБМП и закупает медицинские услуги для населения в пределах, установленных Правительством Казахстана.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Здравоохранение,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив