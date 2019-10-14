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Более 700 млрд тенге получили медорганизации за услуги из фонда соцмедстрахования
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - НАО «Фонд социального медицинского страхования» с начала 2019 года оплатило медицинским организациям Казахстана 703,8 млрд тенге за оказанные услуги населению. Выплаты произведены в рамках финансирования гарантированного объема бесплатной медпомощи (ГОБМП), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.
«По состоянию на 1 октября 2019 года, поставщикам фонда оплачено 703,8 млрд тенге или 75% от суммы заключенных договоров на оказание медицинской помощи в рамках гарантированного объема медицинской помощи», - сообщил заместитель председателя правления Фонда Ермек Примбетов.
Общая сумма договоров на оказание услуг населению в рамках гарантированного объема медицинской помощи в 2019 году составляет 932,5 млрд тенге. Объем финансирования ГОБМП в 2019 году на 14% выше по сравнению с 2018 годом.
«Работа продолжается в соответствии с графиком оказания медицинской помощи населению. Выделенные суммы, с учетом уточнения, достаточны для покрытия операционных расходов медицинских учреждений», - отметил Ермек Примбетов.
В этом году обслуживать население в рамках государственного заказа будут 1 405 медицинских организаций, 711 из которых – частные. В сравнении с 2018 годом, количество частных поставщиков выросло на 67 организации, что составляет 51%.
По количеству частных медицинских организаций, готовых оказывать медпомощь в рамках госзаказа, лидируют города Шымкент, Нур-Султан, Алматы. Кызылординская и Жамбылская области.
Напомним, что Фонд с 2018 года является финансовым оператором ГОБМП и закупает медицинские услуги для населения в пределах, установленных Правительством Казахстана.
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