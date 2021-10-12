Более 700 млрд тенге инвестиций планируют привлечь в сферу здравоохранения РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный проект «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» на 2021-2025 годы» поможет получить ряд социальных эффектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате реализации национального проекта планируется получить социальные эффекты: улучшение качества жизни человека и достижение активного долголетия посредством увеличения ожидаемой продолжительности жизни граждан до 75 лет; повышение уровня удовлетворенности населения качеством медицинских услуг до 80%», - сказал министр здравоохранения Алексей Цой на заседании Правительства.

В экономическом аспекте планируется увеличение частных инвестиций в сферу здравоохранения до 783 млрд тенге; создание около 13 тыс. новых рабочих мест; доведение доли отечественной фармацевтической продукции до 50%.

Напомним, ранее А. Цой рассказал о национальном проекте по оздоровлению нации «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» на 2021-2025 годы».