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Более 700 млрд тенге дополнительно поступили в бюджет в 2020 году

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
9 Июня 2021, 11:11
Более 700 млрд тенге дополнительно поступили в бюджет в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о дополнительных поступлениях в бюджет в 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Безусловно, мы понимаем важность поиска стабильных источников несырьевых доходов и улучшения фискального администрирования. Для этого проводится комплексная работа по сокращению теневой экономики и цифровизации налогового и таможенного администрирования», - сказал Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, обеспечен рост эффективности камерального контроля в 1,5 раза, в связи с чем 490 млрд тенге самостоятельно оплачено субъектами в бюджет без выхода на проверку.

При этом в рамках антикризисных мер на 6 месяцев были приостановлены меры налогового контроля в отношении МСБ.

«Несмотря на это, благодаря цифровизации нам удалось получить в бюджет дополнительных поступлений в сумме более 700 млрд тенге за счет улучшения администрирования», - заключил министр.


Мажилис   Экономика   Минфин РК  
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