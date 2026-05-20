    Свыше 900 жителей пострадали от финпирамиды в Шымкенте

    Департаментом АФМ по городу Шымкент проводится расследование по факту организации финансовой пирамиды «Капитал», действовавшей под видом инвестиционной платформы, передает Kazinform со ссылкой на АФМ.

    Фото: АФМ

    По данным следствия, подозреваемая посредством социальных сетей привлекала денежные средства граждан в размере от 20 000 до 500 000 тенге, обещая высокий доход — до 30–50% от суммы вклада в течение 3–5 дней.

    Для вовлечения новых участников использовались элементы психологического воздействия, включая обещания «быстрой прибыли» и ограниченные по времени предложения, что побуждало граждан принимать решения без должной оценки финансовых рисков. При этом заявленные гарантии доходности носили исключительно устный характер и не были обеспечены реальной предпринимательской деятельностью либо какими-либо договорными обязательствами.

    Фактически выплаты вкладчикам осуществлялись за счет поступлений от новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 900 вкладчиков, общий объем вложенных средств превысил 700 млн тенге. Расследование продолжается. 

    Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан проявлять бдительность и воздерживаться от вложений в проекты, гарантирующие высокий доход за короткий срок. Перед инвестированием необходимо тщательно проверять законность деятельности и наличие соответствующих разрешительных документов.

    Диана Калманбаева
