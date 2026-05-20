Свыше 900 жителей пострадали от финпирамиды в Шымкенте

Департаментом АФМ по городу Шымкент проводится расследование по факту организации финансовой пирамиды «Капитал», действовавшей под видом инвестиционной платформы, передает Kazinform со ссылкой на АФМ.

По данным следствия, подозреваемая посредством социальных сетей привлекала денежные средства граждан в размере от 20 000 до 500 000 тенге, обещая высокий доход — до 30–50% от суммы вклада в течение 3–5 дней.

Для вовлечения новых участников использовались элементы психологического воздействия, включая обещания «быстрой прибыли» и ограниченные по времени предложения, что побуждало граждан принимать решения без должной оценки финансовых рисков. При этом заявленные гарантии доходности носили исключительно устный характер и не были обеспечены реальной предпринимательской деятельностью либо какими-либо договорными обязательствами.

Фактически выплаты вкладчикам осуществлялись за счет поступлений от новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 900 вкладчиков, общий объем вложенных средств превысил 700 млн тенге. Расследование продолжается.

Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан проявлять бдительность и воздерживаться от вложений в проекты, гарантирующие высокий доход за короткий срок. Перед инвестированием необходимо тщательно проверять законность деятельности и наличие соответствующих разрешительных документов.