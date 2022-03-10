Более 700 медуслуг оказал передвижной комплекс в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Тупкараганском районе Мангистауской области передвижной медицинский комплекс объезжает села, чтобы оказать местному населению квалифицированную медпомощь. В ушедшем году таким образом было оказано более 700 услуг, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Передвижной комплекс имеет несколько кабинетов, позволяющих оказывать консультативную, специализированную медицинскую помощь, диагностические исследования. В этом комплексе в 2020 году более 250 жителей сел Акшукур, Саин Шапагатов, Таучик, Кызылозен получили услуги. Более 700 данных услуг входят в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и пакет ОСМС.

Исполняющий обязанности директора Тупкараганской центральной районной больницы Нурлыбек Жалгасбаев отметил, что в 2020-2021 годах на частые выезды медицинских комплексов оказала большое влияние эпидемиологическая ситуация в области. Поэтому в ближайшие месяцы планируется частый обход населенных пунктов данным комплексом.

«Передвижной медкомплекс на базе автобуса был закуплен Тупкараганской центральной районной больницей в 2020 году. Он оснащен хирургическим, стоматологическим, отоларингологическим кабинетами. Есть также кабинеты окулиста, рентгенографии, УЗИ. Получить помощь узких специалистов и сдать лабораторный анализ могут жители отдаленных от медпунктов сел. Комплекс дополнительно оснащен необходимым медицинским оборудованием», - рассказал Нурлыбек Жалгасбаев.

Как сообщалось, в Мангистауском районе передвижной медицинский комплекс объезжает села, чтобы оказать местному населению квалифицированную медпомощь