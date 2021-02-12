Более 700 лесных пожаров зарегистрировано в Казахстане в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 701 случай лесных пожаров зарегистрировали в Казахстане в 2020 году. Общий ущерб от лесных пожаров в Казахстане составил 2,1 млрд тенге. Об этом сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках исполнения поручения Главы государства по посадке 2 млрд деревьев в лесном фонде в течение 5 лет совместно с акиматами областей разработаны и утверждены комплексные планы по воспроизводству лесов и лесоразведению по регионам. Силами природоохранных учреждений Комитета и лесоохранных учреждений акиматов областей за 5 лет будет произведена посадка 1,7 млрд деревьев на площади 843 тыс. га. Кроме того, частным сектором предполагается осуществить посадку на площади более 45 тыс. га при этом предполагается высадка более 290 млн штук деревьев», - сказал в ходе коллегии вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

Он отметил, что наибольшие объемы посадок леса предполагаются в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях, а также на территории лесных резерватов «Семей орманы» и «Ертіс орманы». Указанные меры позволят довести лесистость страны до 5% к 2030 году.

На территории государственного лесного фонда зарегистрирован 701 случай лесных пожаров, площадь которых составила 41,8 тыс. га.

«Наибольшие площади лесных пожаров зафиксированы в Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Павлодарской и Туркестанской областях, а также на территории резервата «Семей орманы». В целом, общий ущерб по республике составил 2,1 млрд тенге. В то же время, несмотря на снижение количества незаконных рубок леса, наблюдается рост объемов незаконно срубленной древесины», - проинформировал Е. Нысанбаев.

Вице-министр напомнил, что для повышения ответственности за незаконную порубку, уничтожение и повреждение деревьев были инициированы изменения и дополнения в действующее законодательство в части увеличения штрафов и ужесточения санкций к нарушителям.