Более 700 км автодорог привели в порядок в Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 775 км автодорог в Костанайской области привели в порядок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прошлом году на транспортную инфраструктуру были направлены рекордные 66 млрд тенге, что практически в 2 раза больше, чем в 2019 году.

Это позволило реконструировать и отремонтировать 775 км автодорог. Работами были охвачены улицы всех районов и городов области.

В результате, доля дорог в удовлетворительном состоянии увеличилась с 69% до 75%.

В планах охватить ремонтными работами около 200 км автодорог местного значения и более 100 участков улиц населенных пунктов в текущем году.