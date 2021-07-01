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    16:40, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Более 700 км автодорог привели в порядок в Костанайской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 775 км автодорог в Костанайской области привели в порядок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В прошлом году на транспортную инфраструктуру были направлены рекордные 66 млрд тенге, что практически в 2 раза больше, чем в 2019 году.

    Это позволило реконструировать и отремонтировать 775 км автодорог. Работами были охвачены улицы всех районов и городов области.

    В результате, доля дорог в удовлетворительном состоянии увеличилась с 69% до 75%.

    В планах охватить ремонтными работами около 200 км автодорог местного значения и более 100 участков улиц населенных пунктов в текущем году.


    Теги:
    Дороги Костанайская область
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