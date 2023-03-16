Более 700 км автодорог отремонтируют в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области в этом году отремонтируют 734 км автодорог областного, районного и городского значения, передает МИА «Казинформ».

В Караганде приведут в порядок 50 улиц, сообщает акимат Карагандинской области. Так, капитальный ремонт начнётся на Четской и Пичугина. Средний – на проспекте Бухар-жырау: от Волочаевской до Гончарной, от Ермекова до проспекта Н. Абдирова и от проспекта Н. Назарбаева до улицы Чкалова.

Продолжится строительство дороги на улице Букетова (от улицы Муканова до автодороги на село Уштобе) и реконструкция на улице Космонавтов.







В этом году завершат переходящий проект среднего ремонта 15-й магистрали – от 7-й магистрали до кафе «Беркут».

Помимо ремонта дорог, начнут строить пешеходный мост через железную дорогу в районе станции Караганозек (Большая Михайловка), что позволит сделать безопасный переход через железнодорожные пути для местных жителей.







Что касается областных дорог, ремонтом охватят 317 км. А также 345 км районного значения и улиц населённых пунктов.

По спецпроекту «Ауыл – Ел бесігі» отремонтируют дороги в 23 сёлах четырёх районов области – Абайского, Бухар-Жырауского, Нуринского и Осакаровского.

Дорожно-строительный сезон в регионе начнётся 1 мая.