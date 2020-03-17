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Более 700 кг незаконной рыбы изъяли у жителя Алматинской области

17 Марта 2020 22:44
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Более 700 кг незаконной рыбы изъяли у жителя Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Стражи порядка в Алматинской области задержали минивэн с незаконной рыбой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На территории Ескельдинского района Алматинской области была остановлена автомашина «Фольксваген Транспортер» под управлением жителя города Талдыкорган. В салоне авто стражи порядка нашли более 700 кг рыбы, на которую у владельца транспортного средства не было никаких документов», - рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.

По словам задержанных граждан, рыбу они везли для розничной реализации в городе Текели. Рыба полностью была изъята и сдана в специальный пункт приема в доход государства.

«В отношении подозреваемых проводится проверка по установлению ущерба, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение», - дополнили полицейские.

Отмечается также, что с начала года выявлено 257 нарушений природоохранного законодательства, изъято около 3 тонн незаконно добытой рыбы. Также изъято 3 единицы лодок, 121 единиц орудий совершения правонарушений, из них 30 единиц огнестрельного оружия.


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Ключевые слова: Алматинская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Хасан Еспанов

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