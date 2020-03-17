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вчера 18:00
Более 700 кг незаконной рыбы изъяли у жителя Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Стражи порядка в Алматинской области задержали минивэн с незаконной рыбой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На территории Ескельдинского района Алматинской области была остановлена автомашина «Фольксваген Транспортер» под управлением жителя города Талдыкорган. В салоне авто стражи порядка нашли более 700 кг рыбы, на которую у владельца транспортного средства не было никаких документов», - рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.
По словам задержанных граждан, рыбу они везли для розничной реализации в городе Текели. Рыба полностью была изъята и сдана в специальный пункт приема в доход государства.
«В отношении подозреваемых проводится проверка по установлению ущерба, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение», - дополнили полицейские.
Отмечается также, что с начала года выявлено 257 нарушений природоохранного законодательства, изъято около 3 тонн незаконно добытой рыбы. Также изъято 3 единицы лодок, 121 единиц орудий совершения правонарушений, из них 30 единиц огнестрельного оружия.
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