Более 700 казахстанцев призвали на учебные воинские сборы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Вооруженных Силах проводятся учебные сборы с военнообязанными. В воинские части региональных командований «Юг», «Восток», «Астана» призваны более 700 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

«Основными целями воинских сборов являются повышение боевой и мобилизационной готовности воинских частей, подготовка и накопление военно-обученного ресурса, необходимого для Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан», – отметил начальник департамента организационно-мобилизационной работы полковник Сакен Жусупов.

Сборы военнообязанных проводятся в строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер. Во всех местах пребывания участников сборов установлены санитарные посты. Дополнительной защитой от вирусной инфекции служит ПЦР-обследование.

За месяц каждый из призванных военнообязанных должен освоить курс теоретических и практических занятий по своей воинской специальности и общим военным дисциплинам. Основной акцент делается на практическую подготовку.

«С момента прохождения мной срочной службы прошло более 15 лет. За это время изменилась и обновилась военная техника, заметно улучшились условия. Я рад, что вновь оказался в рядах военных, это шанс закрепить имеющиеся навыки и обучиться новым», – говорит участник сборов старший сержант запаса Талгат Мусалиманов.

Важным элементом сборовых мероприятий являются условия проживания и компенсация заработной платы работающим гражданам. Все военнообязанные, призванные на воинские сборы, находятся в палаточных городках на полигонах воинских частей. Питанием и вещевым имуществом участники сборов обеспечиваются за счет средств Министерства обороны.

По итогам сборов будут проведены зачеты, по результатам которых военнообязанным, успешно освоившим программу, будут присвоены очередные воинские звания.

На период сборов, включая время следования в пути до воинской части и обратно, за военнообязанными сохраняется место работы, занимаемая должность, им выплачивается средняя месячная заработная плата из республиканского бюджета.