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Более 700 казахстанцев лечатся от коронавируса и пневмонии

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
7 Ноября 2022, 08:36
Более 700 казахстанцев лечатся от коронавируса и пневмонии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 7 ноября лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 719 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 571 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 148 пациентов с ковидной пневмонией (КВИ-). Из них в стационарах находится 86 пациентов, на амбулаторном уровне – 633 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.


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