Более 700 карагандинских школьников участвуют в олимпиаде по общеобразовательным предметам

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Третий, областной этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам, в котором принимают участие победители районных и городских туров, проходит в Карагандинском регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Интеллектуальные соревнования организованы в онлайн-формате и продлятся до 27 февраля. В них принимают участие 777 учащихся 9-11-х классов по 16 общеобразовательным предметам. Как сообщили в Управлении образования, впервые в этом году в олимпиаду включено самопознание.

«Также особенностью является то, что задания олимпиады, направленные РНПЦ «Дарын», дети скачивают самостоятельно, используя компьютер и интернет. Для недопущения просмотра посторонних ресурсов РНПЦ ДО «Сарыарка дарыны» проводится видеонаблюдение с помощью платформы ZOOM и прямая трансляция на Faсebook», - рассказали организаторы.

Выполненные задания участников олимпиады шифруются и передаются жюри на проверку. После проверки работы направляются шифровальщикам, которые проставляют фамилии и имена участников в шифровальные ведомости. Затем члены жюри заполняют протоколы и решение, где указывают набранные баллы олимпийцев и определяют участников четвёртого этапа по каждому предмету.

Результаты олимпиады будут доступны на сайте центра «Сарыарка дарыны», а также в Телеграм-группе @saryarkadaryny. Победители олимпиады примут участие в республиканском этапе.