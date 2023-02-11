Более 700 кандидатур выдвинули в Актюбинской области для участия в выборах

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 700 кандидатур выдвинули в Актюбинской области для участия в предстоящих выборах депутатов маслихатов и Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего по Актюбинской области, по данным облизбиркома, по одномандатному избирательному округу №10 будет избран 1 депутат в Мажилис Парламента и 205 депутатов в маслихаты районов, города и области.

Как сообщил председатель облизбиркома Нурлыбек Жусипов, по состоянию на 18:00 часов 8 февраля в окружные избирательные комиссии поступило 712 заявлений от кандидатов.

«По одномандатному избирательному округу №10 по выборам в Мажилис Парламента РК поступило 24 заявления, в окружные избирательные комиссии по выборам в областной маслихат - 85 заявлений, по выборам в городской маслихат - 155, по выборам в районные маслихаты - 448 заявлений», - сообщил Н. Жусипов.

Шесть политических партий выдвинули по партийным спискам в облмаслихат 59 кандидатов, ДПК «Акжол» - 5, партия AMANAT - 32, НДПП «Ауыл» -9, КПЗ «Байтақ» - 6, НПК – 5, партия Respublica - 2 кандидата.

В каждом партийном списке количество женщин и молодежи по совокупности составляет не менее тридцати процентов от общего числа включенных в него лиц.

По словам Н.Жусипова, в среднем по области на один мандат в Мажилис Парламента РК приходится 24 человека, в областной маслихат – 4, в городской маслихат – 5, в районные маслихаты – 3 человека.

Самому молодому кандидату в депутаты 21 год - он был выдвинут путем самовыдвижения в городской маслихат, самому возрастному депутату, выдвинутому путем самовыдвижения в Мажилис, -74 года.

Регистрация кандидатов заканчивается в 18:00 местного времени 18 февраля. После установления окружной избирательной комиссией соответствия кандидата требованиям Конституции РК и Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан» необходимо предоставить в избирательную комиссию справки органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его (ее) супругой (супругом) деклараций об активах и обязательствах, а так же документа, подтверждающего внесение кандидатом избирательного взноса.

Для участия в выборах в Мажилис Парламента РК нужно внести сумму в размере 15 МЗП, это по номиналу 1 050 000 тенге. Для выборов в маслихаты - 5 МЗП? это 350 000 тенге. Избранному кандидату или набравшему 5% и более голосов, избирательный взнос возвращается в полном объеме.

Избиратели Актюбинской области будут голосовать по пяти бюллетеням, также, как и жители других 17 регионов страны.