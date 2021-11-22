Более 700 камер видеонаблюдения установят в колониях Уральска

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 764 камер видеонаблюдения установят в колониях Уральска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рolisia.kz.

В учреждений максимальной безопасности РУ-170/3 ДУИС по ЗКО сотрудниками кадровой службы, отделом колонии, кандидатами на службу по линии информатизации и связи видеонаблюдении был проведен обход режимного объекта.

Кандидатам была представлена информация о возможности получения компенсации за аренду жилья, а также льготных условиях для назначения пенсионных выплат за выслугу лет, о бесплатном медицинском обеспечении, о форменном обмундировании и других положительных моментах службы.

Напомним, в рамках Дорожной карты развития органов внутренних дел Республики Казахстан на 2022-2024 годы по направлению совершенствования уголовно-исполнительной системы в колонии максимальной безопасности города Уральска планируется обеспечить установление 764 камер видеонаблюдении, что позволит круглосуточно фиксировать каждое нарушение как со стороны спецконтингента, так и со стороны сотрудников учреждения и военнослужащих национальной гвардии.

«Система сплошного видеонаблюдения повысит прозрачность деятельности сотрудников правоохранительных органов. Принято решение, что в текущем году в Уральске будет оборудовано учреждения максимальной безопасности, так как в них набольшее количество специального контингента. Это позволит усилить контроль за соблюдением режима отбывания наказания, качественно повысит работу самих сотрудников учреждений», – отметил начальник учреждения РУ-170/3 Магнис Марипжанович.