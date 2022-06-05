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    09:34, 05 Июнь 2022 | GMT +6

    Более 700 избирательных участков работают в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - По Костанайской области в 7 утра открыли двери 735 избирательных участков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Желающих проголосовать с раннего утра - не много. Сказывается выходной день. Наплыв голосующих по традиции ожидается в обеденное и послеобеденное время.

    Всего в регионе начали работу 735 избирательных участков, на которых проголосовать имеют право более 500 тысяч жителей Костанайской области.

    Как сообщалось ранее, сегодня в 7 часов утра в Казахстане начался республиканский референдум. Голосование проходит на 9 964 участках референдума.


    Теги:
    Костанайская область Референдум
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