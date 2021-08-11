Более 700 иностранцев привлекли к ответственности полицейские Кызылорды
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области 749 иностранных граждан привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
С начала года на территории области временно зарегистрировано 2138 иностранных граждан, 1973 из них из стран СНГ, а 165 из стран дальнего зарубежья. Из общего числа зарегистрированных иностранцев 249 прибыли по личным делам, 32 – с деловыми поездками, 1838 – на работу, 7 – на учебу, 1 – миссионер, 11 – по другим целям.
За нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения согласно статьи 517 КоАП РК выявлено 749 иностранцев без гражданства и привлечены к административной ответственности.
За нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев, и лиц без гражданства согласно статьи 518 КоАП РК 389 граждан и за привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства 72 казахстанца привлечены к административной ответственности.
За нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения согласно статьи 517 КоАП РК 64 узбекистанца выдворены из страны. В реестре досудебных расследований зарегистрировано два уголовных правонарушения.
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