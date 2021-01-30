Более 700 гвардейцев приняли военную присягу в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30 января 2021 года на строевом плацу воинской части 5573 Национальной гвардии, дислоцирующейся в г. Нур-Султан, состоялось торжественное приведение к военной присяге молодого пополнения, которые прибыли служить со всех регионов Казахстана , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране мероприятие проводилось без присутствия родных и близких солдат, вместе с тем оно транслировалось в онлайн-режиме.

Воинские ритуалы всегда занимают особое место в армейской жизни. Не исключением являются и принятие военнослужащими Военной присяги. Национальная гвардия является для молодых военнослужащих настоящей школой мужества и патриотизма. Именно в войска правопорядка, как их называют иначе, призываются больше всего молодых ребят, чем в другие силовые структуры страны. Здесь они закаляются, проходят полноценное обучение, становятся крепкими, несут боевую службу, обеспечивая покой мирных граждан, охраняют колонии, где отбывают наказания осужденные.

В день принятия присяги молодым солдатам, вступившим в ряды Национальной гвардии, обратился командир воинской части 5573 полковник Нурлан Мухамедов.

– Принятие военной присяги молодым пополнением – знаменательное событие в жизни каждой воинской части. Военная присяга для воина – нерушимый закон жизни, от которого не может быть ни малейших отступлений. Принимая присягу, он обязуется стойко переносить тяготы и лишения воинской службы, возлагает на себя обязанности, исполнение которых и составляет смысл и цель прохождения военной службы, – отметил в своем выступлении командир.

После чего, чеканя шаг перед трибуной, где находился командир, личный состав молодых бойцов прошел торжественным маршем.