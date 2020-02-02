Более 700 гвардейцев приняли присягу в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 февраля состоялось торжественное мероприятие, где на строевом плацу столичной воинской части 5573 Национальной гвардии молодые солдаты приняли Военную присягу на верность Родине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Более 700 молодых солдат со всех регионов страны, прошедшие одновременно 45-дневный курс молодого бойца, торжественно приняли клятву на верность Родине и встали в единый строй с полноправными защитниками Отечества.

Во время торжественной части с поздравительными словами выступил заместитель акима г. Нур-Султан Нурлан Нуркенов.

- Воинская часть 5573 и ее личный состав смогли стать надежным щитом и продолжает стоять на защите мирных жителей и гостей столицы, оберегая спокойствие главного города нашего государства. Теперь вы, молодое поколение нашей страны должны стать опорой и защитой во благо светлого будущего нашей страны, - отметил заместитель акима столицы.

Поздравить солдат пришли более 2800 родителей и родственников солдат, прибывших из разных уголков Казахстана, ветеранов правоохранительной армии и ветеранов правоохранительной службы.

Ветеран Нацгвардии генерал-майор Даулет Салханов поздравил солдат с важным шагом в их жизни, а командир полка полковник Сакентай Шекарбеков подчеркнул необходимость бдительности и ответственности в службе молодым солдатам.

Мать военнослужащего Диаса Жанахметова Данагул Тюлева, прибывшая из Костанайской области, поблагодарила командование части от имени присутствующих родителей и выразила словами свою гордость за сына и за всех молодых защитников Отечества.

- Мы рады видеть своих сыновей в самом сердце Казахстана, в такой торжественной обстановке. Буквально вчера они были беззаботными, а сегодня они стали уверенными в себе, возмужали. Мне трудно передать то чувство, которое я испытала, когда сын вышел из строя и начал произносить слова присяги. И радость, и волнение переполнили мою душу. Ведь мы – матери, тоже отвечаем за то, как служат наши сыновья, - сказала мать новоиспеченного гвардейца.

Ставший полноценным гвардейцем рядовой Талант Жумагельды из Уральска от имени всех солдат поклялся быть верным Военной присяге и быть готовым к нелегкой службе по охране общественного порядка и безопасности на улицах столицы.