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Более 700 грантов выделено по специальности «Лесное хозяйство» за три года

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
18 Октября 2022, 11:54
Более 700 грантов выделено по специальности «Лесное хозяйство» за три года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О выделяемых по специальности «Лесное хозяйство» грантах сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время по направлению «Лесное хозяйство» за последние три года выделено 726 грантов, из них на 2022 – 2023 учебный год – 236 грантов. Так, контингент обучающихся составляет 2091 человек (бакалавриат – 2061, магистратура – 22 и докторантура – 9)», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Он заверил, что при гарантированном обеспечении трудоустройства указанное количество выделяемых грантов и выпускников достаточно для отрасли.

Как сообщалось ранее, с учетом имеющихся возможностей государственного бюджета Правительством рассматриваются вопросы увеличения заработных плат сотрудникам лесного хозяйства с учетом работы в отдаленных населенных пунктах и лесном фонде, рисков при тушении в лесном фонде и степных пожаров, работы с ядовитыми веществами при проведении защиты леса от вредителей и болезней.


Премьер-министр РК   Образование   Экология   Сенат   Алихан Смаилов  
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