Более 700 грантов выделили на водные специальности в Казахстане

На 2026-2027 учебный год для абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения Казахстана по водным специальностям, предусмотрен 751 образовательный грант, передает Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

В частности, по специальности «Гидромелиорация» предусмотрено 100 грантов, столько же — по специальности «Водоснабжение и водоотведение». По специальности «Гидротехническое строительство и управление водными ресурсами» — 215 грантов, по специальности «Водные ресурсы и водопользование» — 336 грантов, из них 286 — на полную форму обучения, 50 — на сокращенную.

В данный список не входят целевые гранты, количество которых вузы определяют самостоятельно. Их общее число станет известно до конца текущего месяца.

На сегодня в вузах Казахстана по водным специальностям обучаются 2629 студентов. Из них 2393 студента обучаются на бакалавриате, при этом 1106 человек поступили на первый курс в прошлом году. Еще 126 человек обучаются на магистратуре, 110 — на докторантуре.

— Особое внимание необходимо уделить организации качественного прохождения практик в филиалах «Казводхоза». Для этого мы заключили меморандумы со всеми вузами и колледжами, обучающими водников. «Казводхоз», информационно-аналитический центр водных ресурсов, Национальная гидрогеологическая служба, Казахский НИИ водного хозяйства, два комитета и центральный аппарат министерства должны брать на работу выпускников. Вакансии есть, поэтому нужно организовать данную работу. Также требуется понять, достаточно ли нам образовательных грантов. Мы должны определить кадровые потребности водной отрасли на следующие пять лет и проработать данный вопрос с Министерством науки и высшего образования и высшими учебными заведениями, — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Ранее сообщалось о том, что обследования 105 гидротехнических сооружений проведут до конца года в Казахстане.