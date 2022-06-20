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    05:13, 20 Июнь 2022 | GMT +6

    Более 700 дворов приведут в порядок в столице до конца года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — Аким столицы Алтай Кульгинов во время объезда посетил ряд дворов, где обсудил с жителями дальнейшее их благоустройство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    Как сообщил глава города, в столице продолжают масштабно благоустраивать дворовые территории и общественные пространства.

    Работы ведутся во всех районах столицы, в том числе в жилых массивах. В план вносят те участки, по которым обращались горожане, где дворы уже устарели или ранее были пустыри и болотистые места.

    Во время объезда аким столицы посетил дворы на улицах Сейфуллина, Богенбай батыра, Абая, Тархана, Пушкина, Кравцова, в микрорайоне Целинный. В этом году количество благоустроенных дворовых территорий и общественных пространств в столице достигнет 700.


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