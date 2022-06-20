Более 700 дворов приведут в порядок в столице до конца года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — Аким столицы Алтай Кульгинов во время объезда посетил ряд дворов, где обсудил с жителями дальнейшее их благоустройство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Как сообщил глава города, в столице продолжают масштабно благоустраивать дворовые территории и общественные пространства.

Работы ведутся во всех районах столицы, в том числе в жилых массивах. В план вносят те участки, по которым обращались горожане, где дворы уже устарели или ранее были пустыри и болотистые места.