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Более 700 человек заплатили штрафы за нарушение тишины в СКО

29 Мая 2020 09:28
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Более 700 человек заплатили штрафы за нарушение тишины в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года 769 человек понесли ответственность за нарушение тишины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, санкция административной статьи подразумевает штраф в размере около 14 тысяч тенге. Если нарушителю захочется повторить «подвиг» в течение года, то штраф будет уже в два раза больше.

Для субъектов предпринимательства и некоммерческих организаций штрафы за нарушение тишины значительно выше - от 55 тысяч до 277 тысяч тенге - в зависимости от формы собственности. При повторном нарушении — от 111 тысяч до 416 тысяч тенге.

«Когда речь идёт о нарушениях тишины, самыми проблемными случаями становятся безответственные квартиросъёмщики и семейные дебоширы. Те и другие меньше всего думают о праве окружающих на полноценный отдых. С администраторами квартирных бюро и владельцами арендного жилья ведем разъяснительную работу. Они должны предупредить клиентов о необходимости соблюдать режим тишины», - отметил первый заместитель начальника департамента полиции Канат Айтбаев.

Сложнее ситуация с семейными дебоширами. Они состоят на профилактических учётах, многие из них склонны к злоупотреблению спиртным, некоторые ранее привлекались к ответственности за бытовое насилие. Эта категория граждан на особом учете у участковых.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Олеся Жуковень

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