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    22:15, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Более 700 человек задержаны за нарушение режима ЧП в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Комендатура Костанайской области сообщает, что за нарушение режима ЧП в регионе с начала проведения операции (с 5 по 9 января) в органы внутренних дел доставлено 726 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Судом к административной ответственности к различным срокам ареста (от 5 до 15 суток) привлечено – 260 лиц, остальные материалы находятся на рассмотрении суда. Все задержанные размещены в спецприемниках, изоляторах временного содержания и административных блоках территориальных подразделений полиции»,- прокомментировали в комендатуре.

    Здесь же напомнили, что в соответствии с распоряжением коменданта Костанайской области, выставлены 7 блокпостов на автодорогах республиканского и областного значения по периметру границ Костанайского региона с Актюбинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областями, а также 7 блокпостов по периметру границ города Костаная.

    «На блокпостах за время ЧП проверено 9601 автомашин. За сутки – 2737.

    7 января на блок посту в Сарыкольком районе остановлены две автомашины «Тойота Ландкрузер» и «Тойота Камри», под управлением двух водителей 1991 и 2001 г.р., которые не подчинились законным требования сотрудников полиции и продолжали передвигаться в ночное время в строну областного центра. Полиция задержала автомашины в близи поселка Сарыколь. В каждой машине находились по одному пассажиру. В настоящее время все осуждены к административному аресту сроком на 5 суток на нарушение режима ЧП»,- добавили в комендатуре.

    Также 9 января на блок посту автодороги Костанай-Рудный задержана автомашина «Лада Приора» на российской учете, под управлением гражданина республики РФ, у которого при досмотре обнаружен и изъят пневматический пистолет без номера. Назначена экспертиза. Водитель административно арестован за нарушение режима ЧП на 12 суток.

    В комендатуре также отметили, что на телефон «горячей линии» продолжают поступать вопросы от родственников задержанных. По информации об арестованных по административным материалам можно по телефонам ( 8 714 2 ) 52 – 61 - 48. Все специальные учреждения для административных задержанных находятся под видео-наблюдением.


    Теги:
    МВД РК Костанайская область ЧП-2022 Правоохранительные органы
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