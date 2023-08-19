Более 700 человек приняли участие в забеге в честь Талгата Бегельдинова в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь 101-й годовщины со дня рождения прославленного летчика-штурмовика дважды Героя Советского Союза генерал-майора авиации Талгата Бегельдинова в столичном Триатлон-парке состоялся забег. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.



Состязания среди мужчин и женщин прошли по двум возрастным категориям на 10,1 км и на 5 км.

Мероприятие организовано по инициативе общественного объединения «Атамнын аманаты» при поддержке Министерства обороны, Национальной гвардии и столичного акимата. В нем приняли участие более 700 человек. Среди них военнослужащие Акмолинского гарнизона, Пограничной службы, Национальной гвардии, ветераны Вооруженных сил, профессиональные спортсмены и любители спорта.

Участников соревнований приветствовал главнокомандующий Силами воздушной обороны генерал-майор авиации Даурен Косанов.

«Мы посвятили это мероприятие летчику-асу, мастеру воздушного боя генерал-майору авиации Талгату Бегельдинову. В 22 года наши курсанты только выходят из стен вуза, а он в этом возрасте стал Героем Советского Союза. На его счету более 300 боевых вылетов, 7 сбитых самолетов противника. Его жизнь – пример мужества, стойкости и беззаветного служения Родине», – подчеркнул Д. Косанов.

Перед стартами состоялся забег колонн военнослужащих, представивших структурные подразделения Министерства обороны, Вооруженных сил, Пограничной службы и Национальной гвардии.

По итогам состязаний на дистанции 10,1 км у мужчин в возрастной категории от 18 до 49 лет первое место занял Алимжан Балтабек, второе – Дамир Абдрахманов, третье – Султан Базарбаев. У женщин в этой возрастной категории лучшей стала Жанна Альжанова, за ней финишировала Алиса Крафт, затем - Алена Акымбекова.

В категории свыше 50 лет у мужчин места распределились следующим образом: на первом – Ринат Саликжанов, на втором – Лоренс Россоу, на третьем – Арсан Жузенов. У женщин в возрасте 50+ победителем стала Соня Вэкстейн.

На дистанции 5 км среди мужчин в возрастной категории от 18 до 49 лет первым пересек финишную черту Даулет Садвокасов. За ним финишировал Архат Калдыбек, третьим стал Бейбут Ахмуров. У женщин в аналогичной категории победила Дина Жакенова, второй результат показала Мадина Беркалиева, третий – Лунара Бекеева.

У мужчин в категории свыше 50 лет победил Елеусыз Пардабай, на втором месте – Сакен Губашев, на третьем – Абай Тасболатов. У женщин в категории 50+ отличилась Гульмира Турлыханова.

Все участники забега получили в награду футболки с стиле милитари и медали в форме модели штурмовика, которым управлял легендарный летчик.

В рамках мероприятия состоялось выступление военных ансамблей Министерства обороны, Национальной гвардии, творческих коллективов столицы и дефиле роты почетного караула.