+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 700 человек пожаловались на соцмедстрахование в Мангистауской области

30 Января 2022 18:30
Поделиться:
Более 700 человек пожаловались на соцмедстрахование в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В 2021 году в областной филиал Фонда социального медицинского страхования поступило 725 обращений и жалоб от жителей Мангистауской области. Об этом сообщил директор филиала Руслан Бектубаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
О публичном рейтинге депутатов высказался политический обозреватель
Костанайские аксакалы участвуют в профилактике бытовой преступности Не вмешиваюсь в деятельность Фонда «Қазақстан халқына» - Президент Современная молодежь в очень ограниченном количестве интересуется художественной литературой – Президент РК

«Из них около 500 были по вопросам качества и доступности медицинской помощи. По характеру вопросов на первом месте - неудовлетворенность качеством оказания медицинской помощи (17,6%); на втором –невозможность получения диагностических услуг (13,3%); на третьем – некачественное оказание участковых услуг (ВОП, врач – терапевт, врач - педиатр) (12%); на четвертом – низкое качество оказания медицинской помощи в стационаре (7,2%). Все жалобы были рассмотрены в срок с подробными разъяснениями. По всем обращениям приняты меры и даны ответы», - сказал Руслан Бектубаев.

Проведено 104 проактивных мониторинга, экспертами филиала фонда выявлено 11 645 потенциальных дефектов на сумму 283 млн тенге.

«На конец декабря 2021 года по области 84,2% населения зарегистрировано в системе ОСМС. Это 627 950 человек (по Республике – 80,06%). Незастрахованными остаются 117 794 человека (15,8%). По их идентификации и вовлечению в систему ОСМС филиалом проводится совместная работа с местными исполнительными органами, областным управлением здравоохранения, медицинскими организациями. Выделенный бюджет на 2022 год составит 56,2 млрд тенге, в том числе ГОБМП – 32,0 млрд тенге, ОСМС – 24,2 млрд тенге. По результатам проведенных конкурсных процедур на 2022 год заключены договора с 53 медицинскими организациями», - сказал Руслан Бектубаев.


Подписывайтесь на наш канал:

#Страхование   #Мангистауская область  
Поделиться:

Автор:

Аружан Саптарова

Новости по теме
О публичном рейтинге депутатов высказался политический обозреватель
Костанайские аксакалы участвуют в профилактике бытовой преступности
Не вмешиваюсь в деятельность Фонда «Қазақстан халқына» - Президент
Современная молодежь в очень ограниченном количестве интересуется художественной литературой – Президент РК
Популярное
1 Глава государства поручил Ерлану Тургумбаеву разыскать вандалов, осквернивших кладбище в Уштобе
2 Откуда взялась цифра «20 тысяч террористов», объяснил Глава государства
3 Президент РК сравнил узбекских и казахстанских олигархов
4 Глава государства прокомментировал вопрос об отставке Бакытжана Сагинтаева: Придет время – узнаете
5 Никакого переделывания законов, Конституции не будет - Касым-Жомарт Токаев о сроках своего президентства
6 Кто стоит за произошедшими беспорядками в стране, прокомментировал Касым-Жомарт Токаев
Читайте также
В Актау провели мониторинг цен на продовольственные товары
Вышло новое карантинное постановление главного санврача Мангистауской области
Глава государства поручил Ерлану Тургумбаеву разыскать вандалов, осквернивших кладбище в Уштобе
Откуда взялась цифра «20 тысяч террористов», объяснил Глава государства
Президент РК сравнил узбекских и казахстанских олигархов
Глава государства прокомментировал вопрос об отставке Бакытжана Сагинтаева: Придет время – узнаете
Никакого переделывания законов, Конституции не будет - Касым-Жомарт Токаев о сроках своего президентства
Кто стоит за произошедшими беспорядками в стране, прокомментировал Касым-Жомарт Токаев
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив