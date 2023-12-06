Более 700 человек получили уличные травмы в Петропавловске

В ноябре 720 жителей Петропавловска получили уличные травмы. Врачи-травматологи рассказали, как избежать серьезных травм в период гололедицы и как правильно сгруппироваться при падении, передает корреспондент агентства Kazinform.

В пресс-службе многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи сообщили, что только за минувшие выходные в травмпункт обратился 121 человек. Из них 56 получили переломы ребер, верхних и нижних конечностей, луча в типичном месте. С ушибами обратились 32 человека, экстренно госпитализировали 17 горожан. Среди травмированных много пожилых людей.

Заведующий травмпунктом Валерий Грибашов отмечает, что в гололед люди получают чаще всего переломы костей запястья, лучевой и локтевой кости, вывих плеча. Связано это с тем, что при падении человек инстинктивно выставляет руки, падает на вытянутую руку. Для пожилых особую опасность из-за особенностей физиологии представляет перелом шейки бедра.