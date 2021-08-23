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Более 700 автоугонщиков задержаны в РК с начала года

23 Августа 2021 13:52
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Более 700 автоугонщиков задержаны в РК с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О принимаемых мерах по профилактике случаев хищения автотранспорта рассказал заместитель начальника департамента криминальной полиции Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целях совершенствования принимаемых мер, министерством внутренних дел на постоянной основе реализуется ряд организационных и законодательных инициатив. По инициативе МВД в Уголовный кодекс внесены поправки в части отнесения квалифицирующих признаков «неоднократность» и «незаконное проникновение» к тяжким видам преступлений, что позволило исключить возможность ухода подозреваемых лиц от ответственности в связи примирением и увеличило сроки наказания», - сказал Канат Нурмагамбетов на брифинге в МВД.

По его словам, внесены изменения в «Правила внутренней торговли», продажа запасных частей автомобилей должна осуществляться только в специализированных магазинах, с обязательным заключением договора купли-продажи и произведением фотосьемки данных запчастей.

Выработана отдельная норма в КоАП – ст.204-1, предусматривающая ответственность продавца в виде штрафа.

«В профилактической части положительное влияние на криминогенную ситуацию оказывает исполнение ведомственных Программ по противодействию кражам, в рамках которых во дворах жилых домов уже установлено более 44 тысяч камер видеонаблюдения, а свыше 22 тысяч оборудованы по инициативе самих жильцов. Данная работа продолжается», - отметил спикер.

«В результате принимаемых мер в текущем году наблюдается снижение краж автомашин на 13,3%, в том числе и по угонам на 17,8%. С начала года за совершение хищений автомашин задержано 749 лиц, в том числе 17 преступных групп», - заключил он.


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#Борьба с преступностью   #МВД РК   #Общество  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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