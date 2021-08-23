Более 700 автоугонщиков задержаны в РК с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О принимаемых мерах по профилактике случаев хищения автотранспорта рассказал заместитель начальника департамента криминальной полиции Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях совершенствования принимаемых мер, министерством внутренних дел на постоянной основе реализуется ряд организационных и законодательных инициатив. По инициативе МВД в Уголовный кодекс внесены поправки в части отнесения квалифицирующих признаков «неоднократность» и «незаконное проникновение» к тяжким видам преступлений, что позволило исключить возможность ухода подозреваемых лиц от ответственности в связи примирением и увеличило сроки наказания», - сказал Канат Нурмагамбетов на брифинге в МВД.

По его словам, внесены изменения в «Правила внутренней торговли», продажа запасных частей автомобилей должна осуществляться только в специализированных магазинах, с обязательным заключением договора купли-продажи и произведением фотосьемки данных запчастей.

Выработана отдельная норма в КоАП – ст.204-1, предусматривающая ответственность продавца в виде штрафа.

«В профилактической части положительное влияние на криминогенную ситуацию оказывает исполнение ведомственных Программ по противодействию кражам, в рамках которых во дворах жилых домов уже установлено более 44 тысяч камер видеонаблюдения, а свыше 22 тысяч оборудованы по инициативе самих жильцов. Данная работа продолжается», - отметил спикер.

«В результате принимаемых мер в текущем году наблюдается снижение краж автомашин на 13,3%, в том числе и по угонам на 17,8%. С начала года за совершение хищений автомашин задержано 749 лиц, в том числе 17 преступных групп», - заключил он.