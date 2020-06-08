Более 700 акций провели волонтёры за период карантина в Карагандинской области

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Волонтёры Карагандинской области в период карантина провели 778 акций по оказанию помощи многодетным и малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям, инвалидам и другим особо нуждающимся.

Об их деятельности на аппаратном совещании в режиме онлайн в акимате области рассказал руководитель Управления молодёжной политики Нуржан Жетписбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата региона.

С 15 марта по 6 мая помощь получили 14 663 семьи, или 65 700 человек. В благотворительных мероприятиях были задействованы 2 000 волонтёров.

Они доставляли нуждающимся бесплатные продуктовые корзины с макаронами, крупами, мукой, мясом, растительным маслом, овощами, фруктами и бакалейной продукцией.

Всего в регионе раздали более 106,8 тонны продуктов и санитарно-гигиенических средств и 44 521 медицинскую маску.

В благотворительных акциях участвовали крестьянские хозяйства и предприниматели области. Также помогали нуждающимся Ассамблея народа Казахстана Карагандинской области, Клуб автолюбителей Караганды и просто неравнодушные жители.

В марте этого года был создан волонтёрский штаб «Сарыарқа жастары». С момента открытия штаб помог 3 653 обратившимся. Чаще всего жители области задавали вопросы о бесплатных продуктовых корзинах, доставке продуктов и медикаментов и о присоединении к волонтёрскому движению.

- Безопасность волонтёров - важнейший вопрос. Поэтому мы обеспечивали их индивидуальными средствами защиты - масками, резиновыми перчатками, антисептиками. Волонтёры работали с получателями помощи в бесконтактном режиме, - рассказал Нуржан Жетписбаев.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек подчеркнул, что к волонтёрской деятельности нужно привлекать не только молодёжь, но и людей старшего поколения. Такой пример есть в Темиртау.

- Этот пример надо взять на вооружение всем. Я сам встречался с волонтёрами старшего поколения. В глазах горит огонь, хотят реальную посильную помощь оказать населению. Нужно продумать, чем можно помочь волонтёрам. Я считаю, Управление молодёжной политики отработало хорошо, - отметил глава региона.